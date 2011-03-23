Меркель хочет отказаться от ядерной энергетики

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ хочет как можно быстрее отказаться от использования ядерной энергетики.

Как передает AFP, об этом она заявила сегодня в ходе финансовой конференции во Франкфурте.

«Чем быстрее мы откажемся, тем лучше», - заявила А.МЕРКЕЛЬ.

Назвав ядерную энергетику «переходной» технологией, канцлер ФРГ отметила как позитивное решение стран-членов Европейского Союза провести испытания атомных электростанций на безопасность в случае землетрясений, цунами и террористических атак.

Как сообщал УНИАН, после событий на японской АЭС «Фукусима-1» А.МЕРКЕЛЬ объявила 15 марта о моратории на исполнение решения о продлении сроков эксплуатации АЭС, а также пообещала закрыть 7 блоков, построенных до конца 1980 года.