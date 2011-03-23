Меркель хочет отказаться от ядерной энергетики
«Чем быстрее, тем лучше»
Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ хочет как можно быстрее отказаться от использования ядерной энергетики.
Как передает AFP, об этом она заявила сегодня в ходе финансовой конференции во Франкфурте.
«Чем быстрее мы откажемся, тем лучше», - заявила А.МЕРКЕЛЬ.
Назвав ядерную энергетику «переходной» технологией, канцлер ФРГ отметила как позитивное решение стран-членов Европейского Союза провести испытания атомных электростанций на безопасность в случае землетрясений, цунами и террористических атак.
Как сообщал УНИАН, после событий на японской АЭС «Фукусима-1» А.МЕРКЕЛЬ объявила 15 марта о моратории на исполнение решения о продлении сроков эксплуатации АЭС, а также пообещала закрыть 7 блоков, построенных до конца 1980 года.