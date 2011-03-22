Обама собирается в Польшу

Президент США Барак ОБАМА в мае посетит с первым визитом Польшу в рамках своего европейского турне.

Как сообщают польские СМИ, визит Б.ОБАМЫ официально подтвердила его администрация.

Президент США посетит Польшу 27-28 мая после посещения Ирландии, Великобритании и Франции.

Б.ОБАМА приедет по приглашению Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО, который посещал США в декабре 2010 года.

В ходе визита в Польшу Б.ОБАМА проведет встречи с главой Польского государства, а также главой правительства Дональдом ТУСКОМ.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели польская Gazeta Wyborcza писала, что Б.ОБАМА может принять участие в форуме глав государств Восточной Европы, проведение которого запланировано на начало мая 2011 года в Польше.

Издание напоминало, что в последний раз Президент США - тогда этот пост занимал Джордж БУШ - посещал Польшу в 2007 году.