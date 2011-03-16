Правительство просит японцев беречь горючее

Генсек правительства Японии Юкио Эдано попросил народ по возможности сократить использование бензина и другого горючего, а также не закупать их в запас, ввиду дефицита энергоресурсов в стране после разрушительного землетрясения.

Землетрясение и цунами, произошедшие 11 марта, нанесли огромный ущерб. Число жертв стихии только в префектуре Мияги может достигать 10 тысяч. Вокруг нескольких АЭС страны, пострадавших от катастрофы, сохраняется напряженная обстановка. В стране остановлены многие предприятия, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.

"В данный момент в стране перебои с горючим. В районах бедствия зачастую горючего нет вообще. Я прошу население отнестись с пониманием, не ездить и по возможности не тратить бензин", -приводит слова Эдано на пресс-конференции РИА "Новости".