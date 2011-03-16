Польша построит свою первую АЭС

Польша не собирается отказываться от планов построить первую АЭС на своей территории к 2020 году, несмотря на ситуацию в Японии, сообщает польский телеканал TVN24.

"Несмотря на драматичные эмоции и события, самое главное - не терять здравый смысл", - сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ранее представители властей Германии выразили надежду, что после катастрофы в Японии польское правительство пересмотрит свои планы по строительству АЭС. Однако, по словам премьера, Польша не откажется от своих планов и, вместе с тем, проанализирует опыт Японии и учтет все возможные угрозы.