Новый пожар начался на 4-м энергоблоке АЭС Фукусима-1

На четвертом реакторе японской атомной электростанции "Фукусима-1" замечены языки пламени, сообщает агентство Киодо со ссылкой на компанию-оператора станции TEPCO.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя той же компании, пожар, причины которого пока не ясны, возник во внешнем корпусе защитной оболочки реактора. Сейчас пожарные пытаются справится с огнем.

Во вторник на этом энергоблоке уже был пожар в хранилище отработанного топлива.