В Токио снова землетрясение

Почти 25 повторных землетрясений магнитудой более 5,0 произошли в понедельник у восточного побережья Японии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки были зафиксированы в районе острова Хонсю - самого крупного острова Японского архипелага, где в пятницу произошло одно из мощнейших в истории Японии землетрясений магнитудой 9,0.

В Токио произошло землетрясение, магнитуда которого, по предварительной оценке, составила 4,1, сообщил японский государственный телеканал NHK. Данных о разрушениях и жертвах не поступало, предупреждения об угрозе цунами объявлено не было.

В субботу и воскресенье Геологическая служба США также зафиксировала несколько десятков афтершоков магнитудой свыше 5,0.

Землетрясения магнитудой более 7,0, способные вызвать цунами, могут повторяться в Японии в течение месяца, сообщило национальное Метеорологическое управление.