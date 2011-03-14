Саудовские войска вошли в Бахрейн

Подразделения армии Саудовской Аравии вошли на территорию Бахрейна, сообщает Би-би-си.

Ранее королевская семья Бахрейна обратилась за помощью для борьбы с массовыми протестами шиитского населения.

Как сообщается, операция с участием саудовских военных проводится в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

По словам официальных лиц, солдаты должны обеспечить защиту ключевых объектов. При этом представители оппозиции в Бахрейне заявляют, что ввод любых иностранных войск будет рассматриваться ими как оккупация страны.

Обозреватели отмечают, что впервые арабское государство обратилось за военной помощью для борьбы с волной массовых протестов, захлестнувшей арабский мир.

В воскресенье протестующие в Бахрейне сумели преодолеть сопротивление полиции и перекрыли несколько дорог. В результате столкновений десятки человек получили ранения.