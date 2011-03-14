Экс-кандидат в президенты Беларуси покинул страну

Экс-кандидат в Президенты Беларуси Алесь МИХАЛЕВИЧ, в отношении которого был избрана подписка о невыезде в связи с обвинениями в организации массовых беспорядков в декабре 2010 года, покинул страну.

Об этом А.МИХАЛЕВИЧ сообщил на своей страничке в "Живом журнале".

"Меня вызывают для проведения следственных действий в КГБ. У меня есть достаточные основания считать, что из здания КГБ уже не выйду. Поэтому меня в КГБ не будет. Сейчас я нахожусь в надежном месте, не в зоне досягаемости белорусского КГБ. Собираюсь продолжать работу по прекращению пыток и освобождению всех, кто незаконно удерживается по политическим мотивам", - написал сегодня ночью в своем блоге А.МИХАЛЕВИЧ.

По его словам, следственные действия должны были проводиться сегодня, 14 марта.

Белорусская служба радиостанции "Свобода" сообщает со ссылкой на супругу А.МИХАЛЕВИЧА Милану, что в настоящее время ее муж находится за пределами Беларуси.

По ее словам, в последний раз она виделась с мужем вечером в субботу, 12 марта. После этого он ушел на какие-то встречи и домой уже не вернулся. Милана МИХАЛЕВИЧ сообщила, что вместе с друзьями ожидала сообщения от своего мужа на его страничке в "Живом журнале".

По информации радиостанции "Свобода", А.МИХАЛЕВИЧ покинул Беларусь без паспорта.

Справка УНИАН. А.МИХАЛЕВИЧ баллотировался в Президенты Беларуси на выборах 19 декабря 2010 года от оппозиционной партии "Белорусский народный фронт".

Вечером 19 декабря был задержан и помещен в СИЗО КГБ Беларуси в подозрении в организации массовых беспорядков в центре Минска. Однако, спустя некоторое время был освобожден из КГБ под подписку о невыезде. Мера пресечения в отношении него была изменена, как сообщал пресс-центр КГБ Беларуси, после его прошения на имя Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО. "Я всегда относился к Вам с уважением, и Ваши заслуги для независимости Беларуси неоспоримы и очень велики. Во время своей избирательной кампании я не сказал ничего плохого ни Ваш адрес, ни в адрес Ваших близких и родных. Я как бывший кандидат искренне сожалею, что произошел конфликт и пострадало много людей. Прошу Вас лично взять под контроль вопрос о моей дальнейшей судьбе", - написал А.МИХАЛЕВИЧ в своем обращении к А.ЛУКАШЕНКО.

Сразу после выхода из СИЗО КГБ А.МИХАЛЕВИЧ провел пресс-конференцию, на которой заявил о пытках, применяемых в отношении задержанных 19 декабря на мирной акции протеста против официальных результатов выборов.