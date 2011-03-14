Индийские военные моряки захватили 61 пирата

Индийские военные моряки в третий раз за последние полтора месяца захватили в Аравийском море пиратское судно и находившегося на его борту 61 пирата.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВМС Индии.

Пираты использовали для охоты мозамбикское рыболовное судно "Вега-5" (Vega 5), захваченное для этих целей в декабре 2010 года. В пятницу, 11 марта они привлекли к себе внимание индийских военных, когда попытались атаковать на катерах сухогруз "Ванкувер бридж" (MV Vancouver Bridge). Его экипаж подал сигнал бедствия, и на место происшествия (600 морских миль к западу от побережья Индии) прибыл индийский патрульный самолет. Увидев военных, пираты отказались от попытки захвата судна, вернулись на "Вегу-5" и попытались скрыться, но индийцы выслали вдогонку сторожевой корабль "Кхукри" и быстроходный малый ракетный корабль "Кальпени". В ночь на воскресенье военные моряки настигли пиратов, которые открыли по ним огонь. Экипаж "Кальпени" в ответ также обстрелял пиратское судно, на котором вспыхнул огонь. Находившиеся на нем люди попрыгали в воду. Всего индийцы выловили из воды 74 человека, из которых 61 оказались пиратами, а оставшиеся 13 - членами экипажа "Веги-5".

С учетом захвата пиратских судов 28 января и 5 марта этого года число арестованных индийцами пиратов достигло 104 человек. Первые две группы морских разбойников были доставлены в Мумбаи. Полиция предъявила им обвинения в попытке убийства, вооруженном сопротивлении госслужащим, нарушении индийского Закона о паспортах, "незаконном собрании" и "вооруженных массовых беспорядках". Помимо патрулирования вод в районе Аденского залива, индийские ВМС четыре месяца назад усилили патрулирование в районе Лаккадивских островов Аравийского моря, которые принадлежат Индии. Решение было принято из-за участившихся там случаев нападения сомалийских пиратов на суда. По данным Минобороны, эти меры позволили сократить число разбойных нападений на суда на 60% по сравнению с декабрем 2010 года.