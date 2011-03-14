Султан Омана отдал часть полномочий
На фоне роста протестов
Султан Омана Кабус бен Саид принял решение наделить Совет Омана, консультативную ассамблею, исполнительными полномочиями на фоне роста антиправительственных протестов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на AFP и официальное оманское агентство Ona.
Совет Омана состоит из Консультативного совета и Государственного совета, ранее имевших только консультативные полномочия.
Антиправительственные выступления начались в Омане 26 февраля на фоне беспорядков, охвативших арабские страны. Демонстранты требовали от властей проведения политических реформ. В крупнейших городах страны произошли столкновения между участниками демонстраций и полицией.
Султан в начале марта произвел ряд перестановок в правительстве страны, в частности, сменил несколько министров, в том числе министра экономики страны. Ранее Кабус бен Саид после мирных демонстраций в Маскате провел реформу пенсионного обеспечения и повысил стипендии студентам.