Землетрясение в Японии - шестое по мощности за всю историю мира (добавлено видео)

Землетрясение и цунами в Японии признано самым серьезным за всю историю страны стихийным бедствием.

Как сообщает Общественное российское телевидение, основной удар пришелся на Японию, но волны угрожают и остальным странам Тихоокеанского региона. Их уже фиксируют на Курилах, Гавайях, Тайване. Готовятся спасатели Новой Зеландии и Австралии.

Точное количество жертв в Японии не может назвать никто. Подтверждена гибель 60 человек. Но только на одном корабле, унесенном цунами, было 100 человек. Пока нет даже упорядоченных списков пропавших без вести.

Эксперты, уточнив магнитуду подземных толчков и силу огромных волн, подсчитали, что сегодняшнее землетрясение в Японии – шестое по разрушительной мощи за всю современную историю мира и составляло 8,8 балов по шкале Рихтера.

«Над кварталами Токио поднимаются столбы черного дыма. Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,9 выгнало людей из их домов на площади, в парки, на любое открытое пространство, подальше от стен. Очевидцы рассказывают о царящем до сих пор хаосе: многочисленные разрушения, транспортный коллапс, пожары и цунами, остров Хонсю буквально зажало между огнем и водой», - сообщает телеканал.

"На северо-востоке кромешный ад, там цунами накрыло все, десятиметровой волной целые города, смывает машины, - так описывает происходящее студент-россиянин, находящийся в Японии. – Там сильнее всего землетрясение ударило, пожаров было много, опять же, из-за проводки газ загорелся, сейчас поезда не ходят, по рельсам ездит специальный поезд, а в магазины очереди, как перед войной".

Телекамеры с вертолетов в прямом эфире передавали, как разрушительная волна накатывается на побережье префектуры Мияги, смывая все на своем пути. Она снесла целый пролет эстакады скоростной автомагистрали – десятки машин вместе с людьми упали в воду с высоты в несколько метров. Дикторы телевидения призывают автомобилистов избегать прибрежных трасс.

Цунами полностью затопило взлетно-посадочные полосы аэропорта Сендай, на несколько часов прерывалась работа других аэропортов, многие терминалы сильно пострадали, а скоростные поезда остановились.

Кроме того, сильные пожары вспыхнули на нефтеочистных и газовых сооружениях, на сталелитейном заводе. На атомной станции Фукусима выключилась система охлаждения: это может привести к аварии, на АЭС объявлена тревога. Уже горит атомная станция Онагава: пожар возник в турбинном зале, на борьбу с огнем брошены военные. От подземных ударов погнулся шпиль токийской телебашни, но вещание не прерывалось.

Кроме того, из-за перегрузки сетей возникли перебои с сотовой связью. Повсеместно отключается электричество, без света остались 4 миллиона домов, многие из них сейчас вообще отрезаны водой, их жители взывают о помощи.

С заявлением по национальному телевидению выступил премьер-министр Японии Наото КАН, который заявил о создании специальной комиссии по мониторингу ситуации и оказанию экстренной помощи. По его словам, силы самообороны приведены в полную готовность, правительство сделает все возможное, чтобы свести ущерб к минимуму.

Как отмечает ОРТ, подсчитать ущерб, равно как и количество жертв и пострадавших, сейчас невозможно, поскольку на остров Хонсю движется новое цунами, высота волны местами превышает 10 метров. Жителям прибрежных районов приказано срочно уходить на возвышенности. Вместе с тем «искать спасения на верхних этажах зданий нельзя – Хонсю по прежнему трясет, это так называемый афтершок землетрясения – не такой мощный, как первый удар, но все равно опасный – магнитуда толчков временами колеблется от 6 до 7», отмечается в сообщении.