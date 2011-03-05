Противники Каддафи объявили, что взяли власть в стране

Национальный совет, выполняющий функции временного правительства на подконтрольных повстанцам восточных территориях Ливии, провозгласил себя единственным представителем страны.

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу Совета, бывшего министра юстиции Мустафу Абдель ДЖАЛИЛЯ, «все зарубежные дипломатические делегации Ливии, поддерживающие восставших, отныне на законных основаниях представляют интересы Национального совета».

Национальный совет, учрежденный 27 февраля, состоит из 30 представителей ливийской оппозиции из разных районов востока Ливии - как военных, так и гражданских лиц. Временному правительству поручено, в частности, наладить нормальную жизнь на неподконтрольных Муамару КАДДАФИ территориях и подготовить проведение всеобщих выборов в течение ближайших трех месяцев.

С 15 февраля в ливийских провинциях идут акции протеста с требованием ухода М.КАДДАФИ, который правит страной более 40 лет. По данным международных организаций, власти жестоко подавляют демонстрации, а в столкновениях с силами безопасности и иностранными наемниками погибли до 6 тысяч человек.