США все еще планируют разместить в Польше элементы ПРО

Соединенные Штаты Америки все еще планируют разместить в Польше элементы системы противоракетной обороны (ПРО). Это намерение подтвердила госсекретарь США Хиллари Клинтон на встрече с министром иностранных дел Радославом Сикорским. Она отметила, что об этом в декабре 2010 г. договорились президенты двух стран - Барак Обама и Бронислав Коморовский, сообщается в материалах, опубликованных Госдепартаментом.

По словам Х.Клинтон, на которые ссылается РосБизнесКонсалтинг, Вашингтон намерен работать с Варшавой по размещению на постоянной основе подразделения Военно-воздушных сил США, строительству элементов ПРО, а также разработке плана по защите Польши.