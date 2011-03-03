ООН извинилась перед Минском

Руководство ООН извинилось перед Беларусью за неоправданное обвинение в поставке боевых вертолетов в Кот д`Ивуар. Соответствующее заявление сделал заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Алайн ле Рой, передает Associated Press.

27 февраля ООН распространил заявление, в котором говорилось, что Минск "серьезно нарушил" санкции, поставив три боевых вертолета силам, "лояльным действующему президенту Кот д`Ивуара Лорану Гбагбо".

По словам А. ле Роя, заявление было основано на сведениях, поступивших от миротворческой миссии организации в Кот д`Ивуаре. Согласно этим сведениям, один из вертолетов был доставлен в западноафриканскую страну белорусским транспортным самолетом. Однако потом выяснилось, что эта информация не соответствует действительности. А.ле Рой лично встретился c поверенной в делах Беларуси в ООН и принес извинения, пишет РосБизнесКонсалтинг.