Буш-старший поздравил Горбачева с юбилеем: 80-лет – это совсем не страшно

Пожелания «самого счастливого в жизни дня рождения» передал «своему другу Михаилу Горбачеву» бывший президент США Джордж Буш-старший.

«Пожалуйста, обязательно передайте ему, что 80 лет – это совсем не страшно, а в его случае о старости вообще и речи не может быть», – написал он в поздравительной записке, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Надеюсь вскоре с ним повидаться», – добавил Буш, который сам собирается в июне отметить 87-летие. Он стал президентом в 1989 году, но с Горбачевым был хорошо знаком и ранее, когда был вице-президентом в администрации Рональда Рейгана.

Между прочим, три последние свои юбилейные даты - 75, 80 и 85 лет - Дж. Буш отмечал... прыжками с парашютом.

В свою очередь, видный американский политолог и дипломат Джек Мэтлок работал при Рейгане и Буше-старшем послом США в Москве. В своем поздравительном послании он назвал Горбачева "одним из великих государственных деятелей мира", чья жизнь "изменила мир на благо всего человечества".