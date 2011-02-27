Янукович пожелал мира дружественному доминиканскому народу

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что отношения между Украиной и Доминиканской Республикой имеют значительный потенциал для их дальнейшего развития.

Об этом говорится в поздравлении главы Украинского государства Президенту Доминиканской Республики Леонелю Антонио ФЕРНАНДЕСУ по случаю национального праздника - Дня независимости Доминиканской Республики.

«Убежден, что отношения между нашими странами имеют значительный потенциал для их дальнейшего развития как на двустороннем уровне, так и в рамках международных и региональных организаций”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, сообщает его пресс-служба.

Он заверил доминиканского коллегу, что Украина настроена на активизацию взаимовыгодного сотрудничества с Доминиканской Республикой во всех сферах, представляющих обоюдный интерес.

Президент Украины пожелал Л.А.ФЕРНАНДЕСУ здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному доминиканскому народу - мира и процветания.