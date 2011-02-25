США разрывают дипотношения с Ливией

США вводят односторонние санкции в отношении правительства Муамара Каддафи и разрывают дипломатические отношения с Ливией, заявил на пресс-брифинге официальный представитель Белого дома Джей Карни.

"Мы инициируем ряд шагов, как на одностороннем, так и на многостороннем уровне. Это делается для того, чтобы заставить власти Ливии прекратить убивать собственных граждан... Мы также работаем с нашими европейскими партнерами в этом направлении", - приводит его слова РИА "Новости".

Ранее госдепартамент США объявил о закрытии посольства в Ливии и эвакуации всех дипломатов из Триполи.

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Евросоюз согласовал пакет санкционных мер, направленных против ливийского лидера Муамара Каддафи и его семьи, которых считают ответственными за применение неоправданного насилия к мирным манифестантам в Ливии, сообщает Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Санкции будут включать в себя эмбарго на продажу оружия и спецсредств в Ливию, а также запрет на въезд в ЕС представителей клана Каддафи и замораживание их активов в странах Европы.

Отдельные детали соглашения сейчас дорабатывает команда экспертов. Источник в правительстве Германии сообщил, что санкции вступят в силу "в начале следующей недели".