Посол России при ЕС: визы в Европе - это анахронизм

Посол Росси при ЕС Владимир ЧИЖОВ будет рад, если ЕС в один день и как можно быстрее отменить визы для Украины и России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Посол заявил сегодня, отвечая на вопрос УНИАН.

«Я знаю, раз уж вы представляете Украину, что некоторые люди говорят: да, почему мы должны отменять визы с Россией, не отменяя виз с Украиной. Мой ответ очень прост: мы будем очень счастливы, если это произойдет в один день как можно быстрее», - сказал Посол.

В.ЧИЖОВ отметил, что, по его мнению, визы в Европе являются анахронизмом.

«Моя личная позиция: в сегодняшней Европе визовый режим является анахронизмом», - сказал он.

«Мы все встречаемся с проблемой нелегальной миграции, проблемой борьбы с организованной преступностью, транснациональной преступностью, но несложно понять, что визовый режим – не самое эффективное средство для решения этих проблем», - добавил российский Посол Росси при ЕС.

Комментируя позицию России, В.ЧИЖОВ напомнил, что его страна уже неоднократно заявляла о готовности отменить визовый режим на взаимной основе с ЕС, как только ЕС будет готов к такому решению.

Однако, по его словам, процесс этот движется на сегодня крайне медленно.

«Конечно, я понимаю, что это скорее политический, чем технический вопрос. И я, конечно, надеюсь, что с политической точки зрения, ЕС продемонстрирует необходимую политическую волю для того, чтобы пройти этот путь», - сказал В.ЧИЖОВ.

Он также напомнил, что ЕС и Россия начали диалог об отмене виз в 2003 году с целью перехода к безвизовому режиму в долгосрочной перспективе.