Каддафи отказался уходить в отставку

Лидер Ливийской джамахирии Муаммар Каддафи вечером 22 февраля выступил с телеобращением к нации. В прямом эфире местного государственного телеканала он заявил, что не может уйти из власти, поскольку является "не обыкновенным человеком или даже президентом, а лидером революции".

По его словам, он будет находиться во главе государства до тех пор, пока ему будут позволять силы, и готов даже пожертвовать собой ради этого.

"Это моя страна, страна моих предков!" - провозгласил Каддафи.

При этом он заявил, что небольшая группа подростков под воздействием наркотиков атаковала полицейские участки и армейские базы. По словам лидера джамахирии, беспорядки были инициированы извне людьми, которые хотят свести на нет достижения Ливии.

Каддафи также заявил, что вооруженные наемники из африканских стран прибыли в страну для того, чтобы свергнуть его режим.

Он также пообещал, что сформирует новые "народные комитеты". Формально именно через эти структуры население страны реализует свою власть.

В своей речи Каддафи объявил, что беспорядки в стране являются частью иностранного плана. Смысл этого плана он пояснил так: разбить Ливию на несколько враждующих исламистских эмиратов - аналог Афганистана, чтобы потом НАТО и США могли ввести войска и захватить богатства страны.

При этом единственным человеком, способным противостоять подобному развитию событий, он назвал себя. "Где вы все были, когда Муаммар Каддафи сражался с Америкой, а потом по кирпичику отстраивал Бенгази?" - приводит его слова Лента.ру.

Он также призвал своих сторонников начать охоту на тех, кто не разделяет его взглядов, ловить их, предавать суду и наказывать. Кроме того, он зачитал несколько статей уголовного законодательства, предусматривающих смертную казнь за различные преступления против государства.