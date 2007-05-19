От президента не так просто избавиться

Вечером 19 мая в Румынии завершился референдум по импичменту президенту страны Траяну Басеску.

Предварительных данных ЦИК страны о результатах референдума и явке избирателей пока не поступало. Тем не менее, сообщает AFP, данные exit polls свидетельствуют о том, что граждане Румынии не поддерживают отставку президента. Против импичмента проголосовали 75-78 процентов граждан, принявших участие в референдуме.

Согласно румынскому законодательству, для отставки президента требуется согласие более половины принявших участие в голосовании. Чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо участие в нем более половины списочного числа избирателей.

Траян Басеску был временно отстранен от своей должности парламентом Румынии 19 апреля. Президент обвинялся в 19 случаях нарушения конституции, пристрастности, а также в немотивированном отказе назначать на министерские должности кандидатов, предлагаемых премьер-министром Калином Таричану (Calin Tariceanu).

Лента.ру