Закон о воспитании патриотизма в младших классах принят в Японии

Нижняя палата японского парламента в пятницу одобрила пакет законопроектов, в соответствии с которым школьные преподаватели должны будут воспитывать в учениках патриотизм.

В проектах содержится формулировка "воспитание любви к нашей стране и родине", которая, по мнению законодателей, должна стать основой образования в младших классах.

Они были приняты большинством голосов правящего блока Либерально-демократической партии и партии "Комэйто", несмотря на протесты оппозиции, высказывающей опасения, что такая политика может привести к проявлениям национализма.

Еще одно из положений законопроектов требует, чтобы учителя раз в десять лет подтверждали свой профессиональный уровень, заново получая разрешение на преподавательскую деятельность.

Законопроект был принят на фоне намерений японского правительства во главе с премьер-министром Синдзо Абэ внести изменения в мирные положения конституции Японии с целью превратить силы самообороны в полноценную армию и расширить круг ее функций. Как ожидается, на следующей неделе он будет передан в верхнюю палату парламента.

РИА "Новости"