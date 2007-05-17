Под Москвой выбросили в канаву памятник летчику Василию Пойденко (фото)

В подмосковной Апрелевке в связи с расширением Киевского шоссе на днях снесли памятник летчику лейтенанту Василию Федоровичу Пойденко, украинцу, защищавшему Москву, сообщает newsru.

Памятник представлял собой стилизованные сломанные крылья высотой 5-6 метров. По злой иронии этот участок Киевского шоссе, проходящий через Апрелевку, называется "улицей Пойденко", так что памятник герою будет погребен под асфальтом улицы его имени.

Глава администрации города Владимир Кутуков в эфире "Эхо Москвы" заявил, что "под памятник отведено новое место, и после реконструкции когда две полосы шоссе будут готовы, там будет пешеходный переход через эту дорогу, и рядом с этим пешеходным переходом будет восстановлен памятник". Однако главный редактор сайта "Форум.мск.ру" Анатолий Баранов, побывавший в Апрелевке, заявил, что стилизованные, изломанные крылья самолета, из которых состоял памятник, "валяются в придорожной канаве, и никакой реконструкции не подлежат".

В один из осенних дней 1941 года на Можайско-Гжатском направлении группа самолётов под командованием Е.М. Горбатюка вступила в бой с превосходящими силами гитлеровцев, пишет newsru. Один из советских лётчиков сбил 4 неприятельских самолёта, вступил в бой ещё с 4 другими, а через 2-3 минуты два самолёта, объятые пламенем, - советский и немецкий - рухнули на землю. Немецкий самолёт взорвался, а советский упал в лесах и найден не был.

Летом 1967 года в районе станции Апрелевка на торфяных разработках механик экскаватора обнаружил затонувший в болоте самолёт. Установить фамилию погибшего лётчика не удалось, но на груди у него был орден Красного Знамени.

По номеру ордена и был установлен его владелец. После запроса в Главное управление кадров Советской Армии оттуда был получен ответ: орденом Красного Знамени № 6316 за доблестное выполнение боевого задания 28 августа 1941 года был награждён лётчик лейтенант Василий Фёдорович Пойденко, родом из города Запорожье, рабочий с завода электроприборов.

Останки летчика-украинца были доставлены на родину - в Запорожье, где герою был установлен памятник.