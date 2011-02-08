Обама приказал Пентагону готовить план модернизации ядерного оружия

Президент США Барак Обама дал указание главе Пентагона обновить всеобъемлющий план модернизации носителей ядерного оружия и ядерного комплекса страны, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как подчеркивается в распространенном Белым домом меморандуме, министр обороны совместно с министром энергетики должны представить в Конгресс план вместе с проектом бюджета страны на 2012 финансовый год, что администрация обещала сделать 14 февраля. Далее главы этих двух ведомств обязаны будут поступать аналогичным образом ежегодно.

Информировать Конгресс на регулярной основе о том, как администрация собирается поддерживать в течение 10 лет - то есть на срок действия нового договора с Россией о СНВ - в боеспособном состоянии стратегические носители, обеспечивать безопасное хранение боеголовок на складах и модернизировать ядерные предприятия обязывает статья номер 1251 закона о военных расходах на 2010 финансовый год, поясняет Газета.ру.

В этом документе Пентагон сообщал, что США намерены, следуя установленным ДСНВ ограничениям, уменьшить количество оперативно развернутых межконтинентальных баллистических ракет с нынешнего уровня 450 единиц до 420 и оснастить каждую из них одной боеголовкой, а также сохранить 14 находящихся сейчас в строю ядерных стратегических подводных лодок, но сократить число пусковых установок на каждой из них с 24 до 20. И кроме того урезать число тяжелых бомбардировщиков, способных нести ядерные заряды, с 94 до 60.

В модернизацию средств доставки боеголовок администрация собирается вложить в течение десятилетия 100 млрд долларов.

Что же касается безопасного хранения боеголовок на складах, сохранения технологических возможностей для их демонтажа, а также соответствующих специалистов и инфраструктуры, то Белый дом планирует выделить на эти цели 80 млрд долларов. В том числе 7 млрд в 2012 финансовом году, который начнется 1 октября текущего календарного года.