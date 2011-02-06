Чейни: Мубарак всегда был хорошим другом и союзником США

Бывший вице-президент США Дик Чейни, входивший в команду Джорджа Буша-младшего, назвал президента Египта Хосни Мубарака давним другом и союзником, призвав нынешнюю администрацию помнить об этом на фоне требований оппозиции в Египте, сообщает Газета.ру. «Он всегда был хорошим человеком, хорошим другом и союзником Соединенных Штатов...Мы должны помнить это», - цитирует The New York Times выступление Чейни на церемонии празднования 100-летия со дня рождения Рональда Рейгана.

«Думаю, президент Мубарак должен быть оценен, как он того заслуживает после многих лет, потому что он был хорошим другом - не только для Соединенных Штатов, но и для других парней, которые имели с ним дело», - сказал Чейни.