"Братья-мусульмане" завершили переговоры с правительством

В Египте закончились переговоры между все еще запрещенной оппозиционной организацией "Братья-мусульмане" и правительством, сообщает Би-би-си.

Как передало государственное телевидение, стороны договорились о ряде мер: о формировании комитета по изменению конституции, куда войдут юристы и политики; о сотрудничестве во имя мирного перехода власти; о недопущении иностранного вмешательства в египетские дела.

Однако оппозиционная группировка сама пока еще не подвердила это сообщение.