"Братья-мусульмане" завершили переговоры с правительством

16:34, 06 февраля 2011
Мир
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Договорились о ряде мер

В Египте закончились переговоры между все еще запрещенной оппозиционной организацией "Братья-мусульмане" и правительством, сообщает Би-би-си.

Как передало государственное телевидение, стороны договорились о ряде мер: о формировании комитета по изменению конституции, куда войдут юристы и политики; о сотрудничестве во имя мирного перехода власти; о недопущении иностранного вмешательства в египетские дела.

Однако оппозиционная группировка сама пока еще не подвердила это сообщение.

 

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