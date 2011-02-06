"Братья-мусульмане" завершили переговоры с правительством
16:34, 06 февраля 2011Мир
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Договорились о ряде мер
В Египте закончились переговоры между все еще запрещенной оппозиционной организацией "Братья-мусульмане" и правительством, сообщает Би-би-си.
Как передало государственное телевидение, стороны договорились о ряде мер: о формировании комитета по изменению конституции, куда войдут юристы и политики; о сотрудничестве во имя мирного перехода власти; о недопущении иностранного вмешательства в египетские дела.
Однако оппозиционная группировка сама пока еще не подвердила это сообщение.
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