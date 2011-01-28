Англичане 150 лет скрывали, что золота под Севастополем нет

На затонувшем в ноябре 1854 года в Балаклаве британском пароходе «Принц» золота не было.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента подводного наследия Института археологии НАНУ Сергей ВОРОНОВ в интервью одному из севастопольских телеканалов.

«Золота нет и, в принципе, его и не было», - сказал подводный археолог.

В частности, как пояснил С.ВОРОНОВ, он общался с руководством Посольства Великобритании в Украине, и в ходе обсуждения судьбы «Принца» официальный представитель «сделал наконец-то заявление», что на самом деле никаких ценностей на борту в момент гибели «Принца» не было.

«Все средства были выгружены в Стамбуле, где находилось интендантство (имеется в виду Крымская война 1854-1856 годов - УНИАН). Поэтому все эти 150 лет, в принципе, искали несуществующий клад», - сказал С.ВОРОНОВ. Впрочем, добавил он, «с нашей точки зрения, это самая красивая легенда Черного моря. И мы ни в коей мере не хотели бы ее как-то там уничтожить или приуменьшить».

Между тем директор департамента отметил, что «действительно, несколько лет назад во время плановой экспедиции на внешнем рейде Балаклавской бухты был обнаружен ряд артефактов, с нашей точки зрения, имеющих непосредственное отношение к «Принцу». Однако, добавил он, «на сегодня точного места его гибели мы так и не знаем».

Как сказал С.ВОРОНОВ, все эти годы в поисках парохода «ныряли где попало, на всем побережье, практически во всех точках внешнего рейда Балаклавы». По его словам, «было обнаружено большое количество боеприпасов, а также медицинского стекла, ведь «Принц» вез оборудование нескольких госпиталей, обувь, несколько пушек крупного калибра... Также было обнаружено большое количество керамики, то есть тарелок… Но золота не нашли».

С.ВОРОНОВ также отметил, что «советское правительство пять раз обращалось в МИД Великобритании, к премьер-министру на предмет подтверждения: есть золото или нет. И постоянный ответ был, что это является военной тайной или секретной информацией. И только через 150 лет Великобритания признала, что не было сокровищ на борту «Принца».

*** "Prince" ("Принц") - английский колесный пароход. 14 ноября 1854 года пароход "Prince" затонул в результате шторма в районе Балаклавской бухты. Английские газеты того времени писали, что груз "Принца" в основном состоял из одежды, предметов быта. Но как только закончилась Крымская война, в европейской прессе начали появляться сенсационные сообщения о том, что на борту корабля находились деньги, предназначенные для выплаты жалованья экспедиционным британским войскам в Крыму - десятки бочонков, доверху наполненных золотыми монетами. Относительно стоимости груза сведения расходились: 200 тыс. фунтов, миллион фунтов, 500 тыс. франков, 5-6 мллионов рублей и т.п . Но чаще всего встречалась цифра в 60 млн. франков.