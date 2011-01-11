Во Львове работает молодежная школа европейских христианских политиков

Во Львове с 8 до 14 января продолжается первая в Украине зимняя молодежная школа европейских христианских политиков, в которой принимают участие представители из 20 стран Европы. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Главными акцентами школы являются моральные принципы в политической теории и практике. На эту школу съехались украинские и европейские политики, представители церквей, политические аналитики, прозаики и поэты, чтобы поделиться своим видением места и роли морали в политике и будущем Украины на европейской политической арене.

Организаторами встречи является Европейская Христианская политическая молодежная сеть (ЕСPYN) и ВМОО «Христианско-демократический Союз Молодежи» (ХДСМ). Рабочий язык международной школы – английский.