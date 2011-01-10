Встреча Папы Римского с религиозными лидерами Израиля не состоится

Встреча Папы Римского Бенедикта XVI с делегацией Совета религиозных лидеров Израиля, намеченная на четверг, отменена, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Радио Ватикана.

Причиной отмены стала забастовка сотрудников министерства иностранных дел Израиля, которые должны были подготовить поездку 30 религиозных лидеров в Рим. Дипломаты ведут борьбу за повышение зарплат. Ранее из-за забастовки был сорван визит президента РФ Дмитрия Медведева, который должен был посетить Израиль в середине января.

Официальные лица в Ватикане оставили факт отмены встречи без комментариев.

Эксперты отмечают, что вряд ли в ближайшее время МИД Израиля в связи с внутренними проблемами сможет организовать подобную поездку, а визит понтифика в Израиль в ближайшие годы не планируется.

В Совет религиозных лидеров Израиля входят два главных раввина, лидеры различных христианских церквей в Святой Земле, главы мусульманских общин и других исповеданий.