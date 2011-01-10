Записей со Смоленского аэродрома Польше не дают, - «кассета заела»

Российская власть объясняет отсутствие записей радаров Смоленского аэродрома, которые фиксировали момент посадки польского правительственного самолета 10 апреля 2010 года, "испорченной кассетой".

Об этом сказал представитель Польши в Межгосударственной авиационной комиссии Эдмунт КЛИХ на телеканале Polsat.

"Объяснение россиян таково, что кассета заела, и нет ни одной записи", - сказал он.

Э.КЛИХ отметил, что польская сторона не уверена в том, что россияне говорят правду по этому делу.

"Мы имеем определенные сомнения, что россияне говорят правду относительно того, имеют записи или нет, потому что диспетчеры в своих свидетельствах говорили, что регистраторы были исправными перед полетом", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе польский телеканал TVN24 со ссылкой на собственные источники информировал о том, что в России якобы исчезли записи с радаров Смоленского аэродрома, которые фиксировали момент посадки самолета Президента Польши Леха Качинского 10 апреля.

Э.КЛИХ, представляющий Польшу в МАК, который ведет расследование причин Смоленской катастрофы, подтвердил, что поляки - несмотря на неоднократные просьбы - не получили от россиян этих записей.

В декабре глава польского правительства Дональд ТУСК назвал "неприемлемым" подготовленный МАК рапорт причин Смоленской катастрофы, а польская комиссия направила почти 150 страниц замечаний к 210-страничному документу россиян.