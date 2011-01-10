В России оппозиция отказалась от ежемесячного проведения Дня Гнева

Российская оппозиция отказалась от ежемесячного проведения «Дня Гнева».

Как сообщил УНИАН координатор российского движения «Левый фронт» Сергей УДАЛЬЦОВ, оргкомитет Дня Гнева определил график и концепцию акции в 2011 году, которая будет проходить под лозунгом «Пора менять власть! Пора менять курс!».

По его словам, в связи с нежеланием московских властей наладить цивилизованный диалог с гражданами - в 2010 году правительство Москвы 7 раз подряд отказало в согласовании Дня Гнева на Тверской площади, а сами акции были жестко разогнаны милицией - решено вынести требования акции на федеральный уровень.

С.УДАЛЬЦОВ подчеркнул, что проведение акции с Тверской площади будет перенесено ближе к Кремлю. Также с целью более качественной подготовки акции меняется и график ее проведения – «День Гнева» будет проходить 1-2 раза в квартал (12-го числа месяца). Ближайший День Гнева состоится 12 февраля, место проведения акции станет известно в ближайшее время, отметил он.

С.УДАЛЬЦОВ напомнил, что символом акции является «черная метка», которая обозначает недоверие граждан к политике, проводимой федеральными и городскими властями.

По его словам, в этом году акции будут проходить с требованиями введения реального народовластия и самоуправления, а также обеспечения социальной справедливости.

Кроме этого, оппозиционеры намерены требовать нормализации межнациональных отношений. В частности, проведения эффективной миграционной политики, введение жесткой ответственности (вплоть до уголовной) за использование труда нелегальных мигрантов, равная оплата труда и социальные гарантии, независимо от национальности и гражданства.

«Для реализации указанных требований участники акции будут добиваться смены высшего руководства страны и изменения политического и экономического курса развития России», - сказал он.

Проведение Дня Гнева также намечено еще примерно в 20 российских регионах. К участию в акции, как и ранее, будут приглашены представители всех оппозиционных организаций, а также просто неравнодушные граждане.