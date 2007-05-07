Яценюк в Канаде: нам не нужны деньги

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что политический диалог между Украиной и Канадой будет углубляться.

Об этом он сказал сегодня украинским журналистам в Оттаве, где пребывает с официальным визитом.

“Политический диалог подлежит не только возобновлению, но и интенсификации, и все встречи которые были сегодня проведены, являются ярким свидетельством того, что диалог не только продолжается, но он будет серьезно углубляться”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом, он подчеркнул, что его визит в эту одну из наибольших стран мира, входящих в “большую восьмерку”, является первым за последние 7 лет визитом украинского министра иностранных дел.

Министр отметил, что украинцы должны были бы чаще посматривать на Канаду, где проживает около 1,2 млн. выходцев из Украины, которые зарекомендовали себя достаточно успешными.

“Это - прекрасный пример не только для заграничных украинцев, но и для украинцев внутри Украины - как можно и нужно быть успешными”, - сказал министр.

Он также коротко остановился на темах, которые стали предметом сегодняшнего обсуждения во время его встреч с представителями канадской власти.

В частности, по словам министра, в военной сфере Канада и Украина принимают участие в миротворческих операциях, осуществляют ряд общих программ, а с помощью Министерства национальной обороны Канады для украинских военных проводится Программа содействия образованию военных (МТАР), которая и в дальнейшем будет продлена.

Говоря о технической помощи, А.Яценюк отметил, что сейчас Украина ни в коем случае не просит денег.

“Нас интересует опыт”, - сказал он, отметив, что канадцы готовы им поделиться, и среди прочего, предложили программы по выработке экспертной политики относительно макроэкономической ситуации, программы подготовки торговых представителей Украины за рубежом.

“В рамках вступления в ВТО, это будет для нас серьезным вызовом, когда Канада поможет нам создать собственное подразделение, которое будет проводить торговые переговоры с другими странами мира”, - сказал министр. Он также добавил, что Канада готова способствовать в вопросе реформирования Министерства иностранных дел Украины и даже предоставить для этого свой технический персонал.

Отдельно А.ЯЦЕНЮК остановился на том, что политическое развитие Украины и Канады схоже, поскольку за последние 10 лет в Канаде было проведено 5 досрочных выборов, и это не имело негативного влияния на экономическое развитие страны и единство нации. При этом, на данный момент, по словам министра, канадское правительство сформировано меньшинством - из 308 депутатов лишь 125 поддерживают правительство, а остальные представляют оппозиционные силы.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что считает свой визит знаковым, а также добавил, что он является подготовительным визитом к президентскому и правительственному визитам - Президент Украины не посещал Канаду 12 лет, премьер-министр - 9.