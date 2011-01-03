В Египте произошли столкновения христиан-коптов с полицией

В египетском г.Александрии, где 31 декабря 2010 г. был совершен теракт, произошли массовые столкновения христиан-коптов с полицией. Эпицентром волнений стала территория близ церкви. Участниками манифестаций и протестов стали сотни людей, пришедшие к христианской больнице рядом с местом теракта. Они перекрыли улицы, били стекла автомобилей, витрины, жгли мусорные баки. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Протестующие закидали сотрудников правопорядка бутылками и камнями. В результате столкновений с полицией арестованы несколько десятков христиан.

Накануне, напоминает РосБизнесКонсалтинг, была взорвана христианская церковь, погиб 21 прихожан, около 100 человек получили ранения.

Установлено, что взрывное устройство было размещено в припаркованной неподалеку от церкви машине, которое сработало как раз тогда, когда в храме собрались верующие по случаю новогодней мессы, всего около тысячи человек. Официально пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

Власти предполагают, что взрыв, скорее всего, был осуществлен смертником.