В Москве митинг в защиту 31-й статьи Конституции

На Триумфальной площади в Москве на акцию оппозиции «Стратегия-31» в защиту права на свободу митингов и демонстраций собралось в общей сложности около полутора тысяч человек, которых охраняют усиленные даже по сравнению с предыдущими акциями «несогласных» силы милиции, передает с площади корреспондент Газеты.ру.

«Более тысячи человек собрались на разрешенный митинг. Очень плотно досматривают, милиции тоже около тысячи человек... Возле метро собрались еще несколько сотен сторонников коалиции «Другая Россия», сообщил корреспондент.

По его словам, на разрешенный митинг уже пришли оппозиционеры Владимир Рыжков, Борис Немцов и Илья Яшин, также на митинг пришла правозащитница Людмила Алексеева.

Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов не сумел попасть на Триумфальную площадь, его задержали прямо возле дома на Ленинском проспекте и доставили в местное ОВД "для проведения профилактической беседы". Сам Лимонов заявил по телефону, что "готов встретить Новый год в отделении милиции".