С 1 января 2011 года Эстония переходит на евро, став 17-й европейской страной, в которой будет иметь хождение единая европейская валюта.

Общее число европейцев, пользующихся единой валютой, достигнет 330 млн. человек.

Накануне присоединения Эстонии к зоне евро Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ поздравил страну с этим событием.

«Евро поможет улучшить ежедневную жизнь. Оно сделает путешествия по еврозоне более простыми и дешевыми для граждан Эстонии, без необходимости менять валюту и платить комиссионные», - заявил он.

Подготовка к переходу на евро в Эстонии уже завершена. Коммерческие банки получили от Европейского центрального банка купюры и монеты евро.

Предполагается, что одновременное хождение в магазинах и банках эстонских крон и евро будет продолжаться две недели, после чего, все магазины перейдут исключительно на расчеты в евро.

С 1 декабря все банки Эстонии меняют кроны на евро по единому обменному курсу, установленному правительством на уровне 1 евро = 15,6466 эстонских крон. Такой обмен будет разрешен во всех банках до 30 июня 2011 года, а после этой даты и до конца года – количество банков, в которых можно будет обменять устаревшие кроны, сократится.

Для облегчения перехода на евро цены в магазинах до 30 июня следующего года будут написаны в двух валютах: евро и эстонских кронах.