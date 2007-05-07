Противники Саркози устроили массовые беспорядки во Франции (фото)

Столкновения между полицией и манифестантами, недовольными избранием Николя Саркози на пост президента Франции, произошли в воскресенье вечером на парижской площади Бастилии.

Как сообщает радиостанция Франс Инфо, некоторые скандировали "Сарко - фашист, народ получит твою шкуру!".

По словам очевидцев, после импровизированного митинга, в котором приняли участие около сотни человек, молодые люди с лицами, закрытыми платками, или в низко надвинутых капюшонах принялись забрасывать находящиеся неподалеку наряды полицейских камнями, бутылками и другими предметами.

В ответ сотрудники правоохранительных органов применили гранаты со слезоточивым газом, чтобы разогнать толпу.

Накануне воскресных выборов в руководстве правоохранительных органов высказывались опасения по поводу того, что молодые жители неблагополучных парижских пригородов, где Саркози, мягко говоря, недолюбливают, могут попытаться устроить погромы в столице.

Также около сотни жителей французских городов Рена и Нанта вышли на улицы после победы Николя Саркози на президентских выборах.

Во Франции в воскресенье состоялся второй тур выборов главы государства. В них участвовали два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре - лидер правящего "Союза за народное движение" 52-летний Николя Саркози и представитель соцпартии 53-летняя Сеголен Руаяль. На президентских выборах во Франции победу одержал кандидат от правящей партии Союз за народное движение (СНД) Николя Саркози.

РИА Новости