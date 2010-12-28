Адвокат прорвался к избитому экс-кандидату в Президенты Беларуси

Экс-кандидат в Президенты Беларуси, известный белорусский поэт Владимир НЕКЛЯЕВ через неделю после своего ареста смог встретиться со своим адвокатом.

Об этом сообщает Европейское радио для Беларуси.

"Безусловно, последствия травмы ощущаются: у него болит голова, синяк под глазом. Прыгало давление, и мы ему передали лекарства. Сейчас вроде бы давление нормализовалось. Других неожиданных заболеваний нет. Наблюдается все то, что связано с травмой и ситуацией вокруг ареста. Он полностью адекватный, не кричит от боли. Состояние, конечно, не идеальное, но это, по крайней мере, не то, чего мы все опасались", - сказала адвокат Тамара СИДОРЕНКО после встречи с В.НЕКЛЯЕВЫМ.

Ссылаясь на слова В.НЕКЛЯЕВА, она также сообщила, что по отношению к нему не применялись физическая сила и психотропные вещества. В то же время, по словам адвоката, за время ареста в отношении экс-кандидата также не проводились никакие следственные действия.

Как сообщал УНИАН, В.НЕКЛЯЕВ был жестоко избит во время движения колонны на Октябрьскую площадь Минска, где планировалось проведение митинга после закрытия избирательных участков после выборов Президента Беларуси 19 декабря. В тот же день он был госпитализирован в Больницу скорой помощи с тяжелой черепно-мозговой травмой, однако оттуда был перемещен в следственный изолятор КГБ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО 22 декабря заявил, что экс-кандидат в президенты Беларуси В.НЕКЛЯЕВ находится на лечении.

"Он находится на лечении, и ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал В.ВЕЛИЧКО.