Президент ЕП: дело Ходорковского - символ ситуации с правами человека в РФ

Президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК считает, что дело российского бизнесмена Михаила ХОДОРКОВСКОГО стало символом ситуации с правами человека в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в его комментарии, распространенном сегодня после решения Хамовнического суда о признании М.ХОДОРКОВСКОГО виновным по второму делу.

«Дело М.ХОДОРКОВСКОГО стало показательным символом систематических проблем в верховенстве права, ситуации с правами человека в сегодняшней России», - заявил Президент Европарламента.

Он еще раз выразил свою солидарность с М.ХОДОРКОВСКИМ и его семьей.

При этом Е.БУЗЕК призвал к тому, чтобы Россия уважала четкое разделение власти на судебную, исполнительную и законодательную.

«Только тогда порядок дня модернизации, который так сильно продвигает Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ, имеет шанс стать реальностью», - подчеркнул Президент Европарламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня Хамовнический суд Москвы признал М.ХОДОРКОВСКОГО и Платона ЛЕБЕДЕВА виновными в разворовывании нефти в дочерних компаниях «ЮКОСа» с целью личного обогащения.

Прокуратура требует приговорить обвиняемых к 14 годам лишения свободы.