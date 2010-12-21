Лукашенко готовит «белорусский WikiLeaks»

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО, набравший, по предварительным данным, около 80% голосов на очередных президентских выборах, обещает опубликовать секретные документы о деятельности в Беларуси "западных партнеров" и оппозиции.

Как сообщает NEWSru, он сказал: "Я распорядился в самой массовой газете опубликовать все материалы, чтобы белорусский народ окончательно посмотрел и на наших западных партнеров и на эту, так называемую, оппозицию".

"Мы еще не все показали, в ближайшее время не только покажем, но и распишем. Просто напечатаем некоторые документы. Посмотрим, как на это будут реагировать те, кто будет опубликован на этом сайте WikiLeaks, белорусском, и те защитники, которые у них стоят за спиной", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, публикация состоится в течение 2-3 дней. "Мы опубликуем все документы, которые должны находиться в архиве под грифом "секретно"... Это исторически важные события", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Кроме того, он опроверг данные о задержании семи оппозиционных кандидатов в президенты, передает радиостанция “Эхо Москвы”.

"Милиция была вынуждена принять адекватные меры и задержала организаторов, но среди них находится и не восемь, и не девять бывших кандидатов, а двое или трое, по-моему", - сказал А.ЛУКАШЕНКО в эксклюзивном интервью телеканалу Euronews.

Ранее сообщалось, что в ходе воскресной акции протеста задержаны семь из девяти оппозиционных кандидатов и более 600 участников митинга оппозиции.

А.ЛУКАШЕНКО раскритиковал выборные стандарты ОБСЕ, заявив, что видит в них "перекосы". "В ОБСЕ все любят выборную тематику и говорят о неких выборных стандартах. К примеру, приезжают чиновники от этой организации и начинают учить на местах этим выборным технологиям. Ну а где эти стандарты? Каковы они? Кто их вырабатывал? Словом, в этом направлении наметились странные перекосы, которые явно не приносят пользу", - сказал А.ЛУКАШЕНКО в интервью казахстанской газете "Экспресс К".

"Каждое государство, каждый народ имеет право выбрать свой путь развития. Полагаю, что в ОБСЕ пора бы это понять и принять как реальность", - подчеркнул Президент Беларуси.

В воскресенье, 19 декабря, в Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным данным, за действующего Президента А.ЛУКАШЕНКО проголосовали 79,67% избирателей. В Минске были отключены все социальные сети, через которые осуществлялась координация протестующих против фальсификации выборов.

Сразу после голосования десятки тысяч человек, по разным данным, от 20 до 100 тысяч, вышли на акцию протеста на Октябрьской площади и площади Независимости в Минске. Было объявлено о создании народного движения за свободные выборы без А.ЛУКАШЕНКО.

Примерно в 23.00 на площади полностью выключили свет. Некоторые участники пытались прорваться в Дом правительства, что спровоцировало столкновения со спецназом. В результате сотни человек были задержаны и избиты, в том числе известные журналисты и кандидаты в президенты.

Министр внутренних дел Беларуси Анатолий КУЛЕШОВ сообщил, что по факту беспорядков в Минске возбуждено уголовное дело.

В миссии ОБСЕ считают, что процедура подсчета голосов по итогам состоявшихся в Беларуси президентских выборов не соответствовала нормам организации.

Госдепартамент США осудил чрезмерное применение силы при разгоне демонстраций в Минске и заявил, что Соединенные Штаты не могут признать президентские выборы в Беларуси легитимными.

Пресс-секретарь Белого дома Роберт ГИББС призвал немедленно освободить всех кандидатов в президенты и участников акций протеста, задержанных в Минске 19 и 20 декабря.