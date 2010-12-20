США осуждают насилие в Минске

Посольство США в Белоруссии осудило применение насилия против оппозиционеров, протестовавших против итогов состоявшихся в воскресенье президентских выборов в Белоруссии, и выразило обеспокоенность судьбой одного из оппозиционных кандидатов на пост главы государства.

"Соединенные Штаты решительно осуждают насилие, имевшее место в Беларуси в день выборов. Мы особо обеспокоены чрезмерным применением силы со стороны властей, в том числе избиением и задержанием нескольких кандидатов в президенты и насилием против журналистов и активистов гражданского общества. Нашу тревогу вызывает сообщение о том, что кандидат в президенты Владимир Некляев был силой вывезен неизвестными из минской больницы", - приводит заявление, размещенное на сайте дипломатического представительства, РИА "Новости".

Американские дипломаты потребовали "немедленного и безопасного возвращения" Некляева, который, по данным белорусской оппозиции, был серьезно избит. "Мы призываем правительство Беларуси проявлять сдержанность в течение оставшегося избирательного процесса, который должен быть свободным от дальнейшего запугивания и насилия", - заявляет посольство.