13 офицеров Пиночета приговорены к длительным срокам во Франции

Суд во Франции заочно приговорил к длительным, включая пожизненные, срокам тюремного заключения 13 бывших чилийских офицеров армии и разведки за их роль в убийстве в 1970-х годах четверых французских граждан, сообщает Би-би-си.

Среди осужденных - глава тайной полиции ДИНА Мануэль Контрерас и глава полиции в то время Хуан Сепульведа.

Офицеры отказались приехать на суд из Чили. Однако родственники убитых французов выразили удовлетворение тем, что правосудие восторжествовало. Они сомневаются, что Чили выдаст своих граждан, но и в таком случае, по словам адвоката семей погибших, "сама Чили станет для них тюрьмой, если они пересекут границу - их арестуют".