В России приостановили производство автоматов Калашникова

Производство автоматов Калашникова на ОАО "Ижмаш" будет остановлено, сообщает РИА Новости. Производство самого распространенного стрелкового оружия в мире планируется передать Ижевскому механическому заводу (бренд Baikal), также расположенному в Ижевске.

Как сообщил президент Удмуртии Александр Волков, на "Ижмаше" будет закрыто все стрелковое подразделение, которое, помимо автоматов Калашникова, производит также автоматы Никонова (АН-94), снайперские винтовки Драгунова (СВД) и множество других видов оружия. По словам Волкова, это решение обусловлено плачевным финансовым состоянием завода.

По данным Министерства промышленности Удмуртии, которые приводит ИТАР-ТАСС, "Ижмаш" задолжал своим сотрудникам, а также поставщикам и подрядчикам в общей сложности около двух миллиардов рублей. По словам Волкова, завод столкнулся с трудностями из-за деятельности руководства. В 2011 году, сообщил президент, владеющая заводом госкорпорация "Ростехнологии" планирует смену руководства "Ижмаша".

Более того, Александр Волков не исключил, что предприятие может быть объявлено банкротом в целях борьбы с возникшим кризисом.

"Ижмаш" производит более 70 образцов вооружения, дает справку Лента.ру, в том числе автоматы Калашникова, спортивно-охотничье оружие, авиационные пушки, высокоточные управляемые артиллерийские снаряды. Доля предприятия в производстве боевого автоматического стрелкового оружия составляет более 90 процентов, в производстве снайперских винтовок - 95 процентов.