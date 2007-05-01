Молодежь традиционно встретила 1 мая в Берлине уличными беспорядками

В Берлине около 60 лиц задержано во время уличных беспорядков радикалов.

Как сообщает “Немецкая волна”, в столице Германии Международный день солидарности трудящихся радикально настроенная молодежь традиционно встретила уличными беспорядками.

Молодчики забрасывали полицейских камнями и бутылками. Около 60 демонстрантов были задержаны. Для обеспечения общественного порядка в немецкой столице были задействованы около 5 тысяч полицейских. Первомайские беспорядки происходят в Берлине уже 20 лет. На улицы выходят радикально настроенные группировки - от левых анархистов и антиглобалистов до ультраправых неонацистов.

В то же время немецкие профсоюзы призвали граждан выйти на первомайскую демонстрацию под лозунгом „Ты заработал больше!”. Профсоюзные лидеры выступают за повышение зарплаты и большую социальную ответственность работодателей.