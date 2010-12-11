В Румынии перезахоронили Чаушеску

Останки румынского президента Николае Чаушеску и его жены Елены перезахоронены на бухарестском военном кладбище Генча. Как сообщает BBC News, покойные погребены в одной могиле. Ранее могилы располагались примерно в 20 метрах одна от другой.

Эксгумация останков супругов Чаушеску состоялась в июле т.г. по настоянию Мирчи Опрана - мужа умершей в 2006 году их дочери Зои. Опран и сын Чаушеску Валентин, которому сейчас 62 года, добились в апелляционном суде Бухареста проведения экспертизы ДНК покойных, чтобы удостовериться в принадлежности останков.

В декабре 1989 года румынского диктатора и его жену схватили при попытке бегства из страны во время антикоммунистического переворота и расстреляли после короткого судебного процесса. Родственникам Чаушеску долгое время отказывались сообщить место захоронения тел казненных.

Экспертиза ДНК была завершена к ноябрю 2010 года и подтвердила подлинность останков.