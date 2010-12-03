Евросоюз посоветуется с Россией о ситуации в Украине

Руководство Европейского Союза планирует обменяться мнениями о ситуации в Украине с руководством Российской Федерации во время предстоящего 7 декабря саммита ЕС-Россия.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель дипломатической службы ЕС.

«Есть определенный вид перезагрузки отношений Украина-Россия, и мы тоже сейчас ведем переговоры с Украиной о Соглашении об ассоциации. Это будет, скорее, обмен мнениями о ситуации в стране», - сказал дипломат.

По его словам, в ЕС есть определенная озабоченность ситуацией в Украине, однако, отметил дипломат, эта озабоченность не связана напрямую с Россией.

«В любом случае, это не будет большой темой для обсуждения в повестке дня», - добавил он.