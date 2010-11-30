Экс-премьер Бельгии: место Украины в ЕС, а не в Таможенном союзе

Европейские политики считают, что будущее место Украины в Европейском Союзе, а не в Таможенном союзе с Россией, Казахстаном и Беларусью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Киеве бывший премьер-министр Бельгии, председатель Альянса либералов и демократов за Европу в Европейском парламенте Ги ВЕРХОФСТАДТ.

«Европа очень обеспокоена политической эволюцией», - сказал Г.Верхофстадт.

Он отметил, что для вхождения Украины в Европейский Союз очень важным является создание зоны свободной торговли и либерализация визового режима между ЕС и Украиной.

«Будущее Украины – в Европейском Союзе, в Европе», - отметил Г.ВЕРХОФСТАДТ.

Он подчеркнул, что препятствиями на пути вступления Украины в ЕС является отсутствие политических и экономических реформ, несовершенство судебной системы и проблемы со свободой слова.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил о возможности вступления Украины в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана.