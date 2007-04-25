Скандал в Госдуме: коммунисты предложили вбить осиновый кол в могилу Ельцина

Депутаты Госдумы РФ сегодня почтили минутой молчания память первого президента России Бориса Ельцина, который скончался в понедельник на 77-м году жизни. "Сегодняшний день, 25 апреля, объявлен днем траура в связи кончиной Бориса Ельцина. Прошу почтить его память", - сказал, открывая пленарное заседание, первый вице-спикер Думы Олег Морозов.

Однако непримиримые еще при жизни оппоненты Ельцина - депутаты фракции КПРФ - отказались подняться со своих мест, отдать последние почести первому главе российского государства и принимать участие в церемонии прощания. При обсуждении повестки дня они попытались обосновать свое поведение, высказывая резкую критику проводимой Ельциным политики. Дело дошло до того, что коммунист Михаил Заполев предложил даже "вбить осиновый кол" в могилу первого президента РФ, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, что Борис Ельцин был инициатором запрета КПСС (Коммунистической партии Советского Союза) и любых коммунистических объединений. Коммунисты традиционно возлагают на него ответственность за развал Советского Союза и за экономические реформы 1990-х годов, которые привели к обнищанию россиян.

Морозов призвал их "не кощунствовать". "Давайте будем не только политиками, но и людьми. Давайте сегодня в этом зале не будем кощунствовать", - заявил он, предложив коммунистам выступать с такими заявлениями на митингах, а не в здании Госдумы тем более в день похорон. "Каждый поступает так, как велит ему совесть", - сказал Морозов.

Вице-спикер от ЛДПР Владимир Жириновский возмутился подобным поведением коммунистов и предложил им сдать думские мандаты. "Они находятся здесь благодаря той Конституции, которую создал Ельцин. Умер глава государства. Уходит целая эпоха. Это неприлично", - говорил он.

Первый вице-спикер Олег Морозов не стал ставить предложения Жириновского на голосование о сдаче коммунистами своих мандатов. "Давайте в день национального траура не раздувать эту тему", - призвал он палату.

newsru