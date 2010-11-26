Парфенов констатировал смерть российской тележурналистики

Известный российский тележурналист Леонид Парфенов, ставший первым лауреатом премии имени Владислава Листьева, произнес на церемонии вручения речь, в которой заявил, что российское телевидение полностью утратило способность объективно информировать о ситуации в стране и занимается лишь обслуживанием власти.

Ролик с выступлением журналиста доступен на Youtube, также его речь вошла в репортаж, опубликованный на сайте "Первого канала", сообщает Лента.ру.

По словам Парфенова, после того, как произошло "огосударствление" телевидения, темы для репортажей "окончательно поделились на проходимые по ТВ и непроходимые по ТВ", а "за всяким политически значимым эфиром угадываются цели и задачи власти, ее настроения, отношение, ее друзья и недруги".

Парфенов отметил, что в настоящее время сотрудник телевидения больше похож не на журналиста, а на чиновника, поскольку "для корреспондента федерального телеканала высшие должностные лица – не ньюсмейкеры, а начальники его начальника", которым нельзя задавать вопросы на острые темы.

Кроме того, Парфенов заметил, что нынешние телевизионные новости "это не новости, а старости", а информация - "не информация вовсе, а властный пиар или антипиар". Лауреат премии Листьева сравнил современное российское телевидение с советским, назвав их общими чертами то, что "репортажи подменяет протокольная съемка `встреча в Кремле`", а также то, что "возможны показы и вовсе без инфоповодов".

Упомянул Парфенов и ситуацию вокруг избиения корреспондента газеты "Коммерсант" Олега Кашина. "До нападения на него Олег Кашин для федерального эфира не существовал и не мог существовать. Он в последнее время писал про радикальную оппозицию, протестные движения и уличных молодежных вожаков, а эти темы и герои немыслимы на ТВ", - заявил Парфенов, подчеркнув, что "среди тележурналистов у Кашина просто нет коллег".

В том же, что федеральные каналы стали освещать тему покушения на журналиста "Коммерсанта", Парфенов усмотрел некую "заданность" - "ведь и тон немедленного отклика главы государства на случившееся отличался от сказанного первым лицом после убийства Анны Политковской".

В завершение своего выступления Парфенов подчеркнул: "Я не вправе винить никого из коллег, сам никакой не борец и от других подвигов не жду. Но надо хоть назвать вещи своими именами".