Саркози: что мешает Украине войти в НАТО

Украина и Грузия имеют возможность стать в дальнейшем членами НАТО, заявляет Президент Франции Николя САРКОЗИ.

"Для того, чтобы Украина вошла в НАТО, необходимо, чтобы эта страна урегулировала свои внутренние проблемы. Как вам известно, население Украины совершенно по-разному относится к идее такого вступления. Против этого шага выступает русскоязычная часть населения страны", – заявил президент. Он напомнил в этой связи о существовании в уставе НАТО статьи 5 о коллективной безопасности. "Она гласит, что если одна из стран-членов НАТО оказывается втянутой в конфликт, остальные страны альянса должны предпринимать солидарные действия. Совершенно очевидно, что возникающие в этой связи вопросы в отношении Украины еще предстоит урегулировать", – приводит его слова «Грузия Online»

«Что касается Грузии, то, мы, естественно, не оставим ее без помощи. Она также имеет возможность вступить в НАТО. Но хочу напомнить вам, что проблемы Абхазии и Южной Осетии по-прежнему существуют».

«Напомню, что мы стремимся принимать в НАТО те страны, которые урегулировали свои проблемы с границами. Мы отнюдь не собираемся «импортировать» внутрь НАТО проблемы – нам и так их уже достаточно много пришлось урегулировать».

«Я не сомневаюсь, что это длительный процесс. Но главное в том, что он идет безостановочно», – подчеркнул Президент Франции.

Как сообщает NEWSru, Министерство иностранных дел Грузии назвало важными решения Лиссабонского саммита НАТО. В обнародованном сообщении МИД сказано, что "Лиссабонский саммит НАТО подтвердил приверженность решениям Бухарестского саммита (апрель 2008 года) Альянса о том, что Грузия станет членом НАТО".

Во внешнеполитическом ведомстве Грузии отметили, что на "Лиссабонском саммите была выражена поддержка территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ и суверенитета Грузии".

"Лиссабонский саммит приветствовал активное участие Грузии в миротворческой операции НАТО в Афганистане, выразил поддержку проводимым в Грузии реформам и указал на важность открытия (в октябре) в Тбилиси офиса НАТО, который будет содействовать продолжению реформ в стране", - отмечено в сообщении МИД Грузии.

Президент Михаил СААКАШВИЛИ заявил в Лиссабоне, что прошедший "саммит НАТО дал высокую оценку политическим, демократическим реформам Грузии и реформам в сфере безопасности, поддержал путь Грузии к членству в Альянсе".