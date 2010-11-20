Сегодня пройдет саммит ЕС-США
10:22, 20 ноября 2010Мир
959 0
Будут обсуждаться вопросы Ирана и Ближнего Востока
Саммит Евросоюз-США пройдет в субботу в Лиссабоне, передает РИА Новости.
Ожидается, что участники встречи в верхах подтвердят курс на углубление стратегического партнерства между ЕС и США в интересах 800 миллионов граждан по обе стороны Атлантики.
Евросоюз на совещании будут представлять председатель Европейского совета Херман ван Ромпей, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике соседства Кэтрин Эштон, а США - президент Барак Обама и госсекретарь США Хилари Клинтон.
В ходе встречи на высшем уровне стороны, как ожидается, обсудят ситуацию с ядерным досье Ирана и процесс ближневосточного урегулирования.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter