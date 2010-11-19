В Лиссабоне открылся саммит НАТО
20:50, 19 ноября 2010Мир
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На повестке дня - стратегия на 10 лет
Двухдневный саммит Северо-Атлантического альянса начался в пятницу в португальском Лиссабоне с минуты молчания в память о погибших в Афганистане военных альянса, сообщает Би-би-си.
На повестке дня – принятие новой стратегической концепции альянса, которая определит развитие НАТО на ближайшие 10 лет, создание системы ПРО и обсуждение планов по завершению боевых операций НАТО в Афганистане к 2014 году.
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